Сейсмолог оценил риск землетрясений в разных регионах России

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Самыми сейсмоопасными и наиболее подверженными риску землетрясений регионами России являются те из них, которые входят в так называемое Тихоокеанское кольцо, в первую очередь — Курилы и Камчатка. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.

По его оценке, высокая активность, хоть и в меньшей степени, наблюдается на Алтае и в Байкальской рифтовой зоне. При этом сейсмическая активность на их территории не зависит от обстановки в мире. «Все основные сейсмоактивные регионы проявляют стабильно высокий уровень активности, и существенных изменений в пространственном распределении землетрясений по планете после землетрясения в Турции не произошло», — сказал Татевосян.

Татевосян объяснил, что существует понятие «эволюция Земли», в связи с чем пространственное распределение землетрясений может меняться. Ситуация будет зависеть от баланса скорости возникновения и разрушения земной коры. Предсказать это на данный момент нельзя.

«Временные масштабы этих изменений не сопоставимы не то, что с жизнью одного человека, а человечества в целом — речь идет о многих миллионах лет. Построить модели, которые покажут точно, что будет за это время, невозможно», — сказал он.

Как объяснил Татевосян, на данный момент не разработана система достаточно достоверных прогнозов землетрясений. Он отметил, что во многом защиту от землетрясений обеспечивает качество строительства.

При этом сейсмолог отметил, что катастрофические землетрясения возникают редко. «Минимум процентов 90 землетрясений, происходящих на Земле, замечают только чувствительные приборы, установленные на сейсмических станциях, а люди не ощущают их вовсе», — сказал он.

6 февраля в центральной части Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов. Подземные толчки стали самыми мощными в стране за последние 84 года. В результате погибли более 45 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения. Землетрясение затронуло и Сирию — там погибли более 8 тысяч человек. После землетрясения в Турции участились сообщения о подземных толчках в России. В основном сообщалось о сейсмологической активности на Камчатке и Курилах, однако сейсмологи объяснили, что для данного региона это типично. Того же мнения придерживается и Татевосян. По его словам, произошедшие в России землетрясения не связаны с событиями в Турции и Сирии.