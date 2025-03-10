Самолет рейсом Тобольск - Самара попал под "глушилки"

Я нашел ошибку
Главные новости:
По новой программе для инвестиционных проектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50% от суммы кредита. 
МСП-производители в сфере станкостроения и робототехники смогут получить льготные кредиты под 5%
Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.
САТОБ: Первый Международный фестиваль «Наследие. Опера. Балет»
10 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в складском здании. Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров.
С 3 по 10 марта на территории Самарской области произошло 65 техногенных пожаров
В Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, до +7°С
Девушке запретили пользоваться интернетом и другими средствами связи.
Блогера Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля
Так называемые мушки перед глазами — симптом, который может свидетельствовать о наличии достаточно опасных патологий органов зрения, требующих медицинского осмотра.
Врач: мушки перед глазами могут говорить о патологии органов зрения
Летний лагерь за городом и профильная музыкальная смена с наставниками. 
Подростки из неполных и малообеспеченных семей в отдалённых районах Самары займутся песенными творчеством
Трассы были рассчитаны на разные уровни подготовки. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 1 км, 3 км и 5 км. 
Около 150 школьников стали участниками соревнований по лыжным гонкам памяти Виктора Ольховского в Самаре
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Весь список
  • Персональные данные

Самолет рейсом Тобольск - Самара попал под "глушилки"

10 марта 2025 14:03
199
Самолет рейсом Тобольск - Самара попал под "глушилки"

Экипаж самолёта компании "UVT Aero", выполнявшего рейс UVT276 Тобольск - Самара, столкнулся с технической неисправностью в работе бортовых ответчиков.

Как стало известно, 9 марта в небе над Уфой, в зоне действия самарских авиадиспетчеров, экипаж судна сообщил об отказе обоих комплектов бортовых ответчиков. По предварительной информации, на их работу могли воздействовать средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Telegram-канале "AVIAINCIDENT".

Экипажем было принято решение снизить высоту. Сигнал "Срочность" не объявляли. Воздушное судно продолжило путь и благополучно приземлилось в аэропорту "Курумоч", пишет ГТРК-Самара. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
213
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
944
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1082
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
954
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
659
Весь список