Самолет рейсом Тобольск - Самара попал под "глушилки"

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Экипаж самолёта компании "UVT Aero", выполнявшего рейс UVT276 Тобольск - Самара, столкнулся с технической неисправностью в работе бортовых ответчиков.

Как стало известно, 9 марта в небе над Уфой, в зоне действия самарских авиадиспетчеров, экипаж судна сообщил об отказе обоих комплектов бортовых ответчиков. По предварительной информации, на их работу могли воздействовать средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Telegram-канале "AVIAINCIDENT".

Экипажем было принято решение снизить высоту. Сигнал "Срочность" не объявляли. Воздушное судно продолжило путь и благополучно приземлилось в аэропорту "Курумоч", пишет ГТРК-Самара.