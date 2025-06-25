С 30 июня начнут действовать новые правила въезда в Россию для мигрантов

Иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме заявление о въезде в Россию. Нововведения не касаются тех, кто въезжает в страну по визе или в рамках специальных режимов, пишет Смотрим.
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в эфире программы "Сигналы точного времени":
"Мы должны понимать: изначально миграционная политика и стратегия были построены так, что в Россию приезжают трудовые мигранты с самым низким уровнем знаний, квалификаций, но самое главное – это те, кого выпихивают из стран Средней Азии.
Они к нам направляют радикалов, они направляют людей, которые не могут реализоваться даже в их стране с их знаниями и опытом. Потому что те люди, которые у них имеют хорошую квалификацию, они работают, а кто имеет среднюю квалификацию – уезжают в другие страны.