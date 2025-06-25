С 30 июня начнут действовать новые правила въезда в Россию для мигрантов

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Иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме заявление о въезде в Россию. Нововведения не касаются тех, кто въезжает в страну по визе или в рамках специальных режимов, пишет Смотрим.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в эфире программы "Сигналы точного времени":