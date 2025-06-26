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С 1 июля 700 тыс. человек со стажем на Украине смогут увеличить пенсии

26 июня 2025 12:55
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С 1 июля 700 тыс. человек со стажем на Украине смогут увеличить пенсии

Более 700 тыс. человек, у которых есть периоды работы на Украине, смогут увеличить свои пенсии с 1 июля 2025 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

С 1 июля в стаж будет включаться период работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Также в стаж зачтут работу на территории ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года и на территориях Херсонской и Запорожской областей - с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

"По предварительным оценкам, под этот закон может попасть более 700 тыс. человек. Сейчас мы анализируем дело каждого такого человека. Закон касается тех, кто переехал в Россию из Украины - Киева, Львова и других городов - и не проживал постоянно на 18 марта 2014 года в Крыму и Севастополе или на 30 сентября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мы его называем в своих кругах "закон о пенсионных правах соотечественников", - пояснил Чирков.

За полный отработанный календарный год будут учитывать один коэффициент. Перерасчет пенсий будет производиться по заявлению, людям нужно самим обратиться в Соцфонд. Так как новый закон вступает в силу с 1 июля 2025 года, заявления можно подать уже в июне. "На данный момент мы приняли более 2 тыс. заявлений. Кроме того, для новых субъектов сняты ограничения по продолжительности страхового стажа, который возможно было учесть при назначении пенсии. Данное ограничение составляло 15 лет. Теперь весь стаж, подтвержденный межведомственной комиссией, будет учитываться при назначении пенсии", - добавил глава фонда.

Закон не имеет обратной силы, поэтому перерасчета уже выплаченных пенсий не будет. То есть страховая пенсия, право на которую возникает с учетом положений этого закона, назначается с даты обращения, но не раньше, чем с 1 июля 2025 года. Деньги на реализацию нового закона есть, они уже учтены в текущем бюджете фонда. "У многих людей, к счастью, остались документы, с которыми они уезжали, например, трудовая книжка. Подтвердить страховые периоды можно документами, которые выдали работодатели, государственные или муниципальные органы. Если таких документов нет - сведениями, содержащимися в выплатном деле. И только в случае, когда ничего из этого нет, решение будет принимать межведомственная комиссия", - пояснил Чирков.

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