С 1 декабря повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет, и тем, кто уволился

С 1 декабря повысят пенсии пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, а также тем, кто прекратил трудовую деятельность, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С 1 декабря 2025 года увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце возникло право на перерасчет. Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности", - сказал Нилов.

Он отметил, что для граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 17 815 рублей. Кроме того, по словам депутата, дополнительно к этому положена надбавка за уход: 1314 рубля для получателей страховой пенсии и 1377 рублей - для получателей государственной.

"Такой же принцип действует для инвалидов первой группы: им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация", - добавил Нилов.

Глава думского комитета уточнил, что, если гражданин уже получал повышенную выплату по инвалидности I группы, повторного удвоения не производится.