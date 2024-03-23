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С 1 апреля расширится список одежды, подлежащей обязательной маркировке
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С 1 апреля расширится список одежды, подлежащей обязательной маркировке

23 марта 2024 12:47
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С 1 апреля расширится список одежды, подлежащей обязательной маркировке

С 1 апреля 2024 года для производителей и импортеров будет расширен перечень предметов одежды, подлежащих обязательной маркировке (согласно распоряжению правительства РФ от 16.11.2023 № 3223-р).

С этого момента компании должны маркировать:

  • рубашки и блузки;

  • предметы одежды из искусственного меха;

  • одежду из фетра или нетканых материалов, текстильных материалов с пропиткой или покрытием;

  • пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки;

  • шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия, галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки;

  • костюмы спортивные и лыжные, отдельные предметы спецодежды;

  • пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты;

  • свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания.

Все не промаркированные остатки можно продавать до 30 июня 2024 года включительно, а перемещать и маркировать их для последующей реализации — до 30 сентября 2024 года включительно, пишет 63.ру.

Одновременно участники оборота маркируемой одежды должны передавать в информационную систему маркировки «Честный знак» сведения о маркировке, вводе продукции в оборот и выводе ее из оборота.

Сейчас в перечень одежды, подлежащей обязательной маркировке, включены пальто, полупальто, трикотажные блузы, одежда из натуральной кожи, шубы и обувь.

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