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С 1 апреля получить и погасить кредит станет сложнее

29 марта 2021 09:33
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С 1 апреля получить и погасить кредит станет сложнее

С 1 апреля заканчивается действие целого ряда льгот, которыми пользовались заёмщики в период пандемии коронавируса. К тому же после повышения ключевой ставки банки начали пересматривать условия по выдаче денег. Появится новый риск при досрочном погашении кредита, а чёрный список «неодобряемых» станет длиннее.

Какие льготы прекратят действовать с 1 апреля

В прошлом году Центробанк выпустил рекомендации, которые значительно облегчали жизнь заёмщикам. Таким образом оказывалась поддержка людям, которые пострадали от пандемии коронавируса. Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшилась, и с 1 апреля часть льгот прекратят действовать.

Согласно рекомендациям ЦБ от 20 марта 2020 года, банки должны идти навстречу заёмщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов. Это означает перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты снижения долговой нагрузки, которые делали бы выплаты посильными.

С 1 апреля 2021 года заёмщики, заболевшие коронавирусом или потерявшие доход в период пандемии, не смогут на этом основании подать заявление о реструктуризации кредита.

На сколько вырастут ставки по кредитам

19 марта Центробанк повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Событие стало неожиданным и историческим. Повышение произошло впервые с 2018 года. К тому же ставку продолжат поднимать и дальше.

Наметился долгоиграющий тренд. На этом фоне банки уже начали пересматривать условия по кредитным договорам.

— Вырастет ли стоимость кредитования или нет — зависит от банка. В целом такая тенденция возможна на фоне заявлений Центрального банка о том, что он будет вести более жёсткую кредитную политику. ЦБ РФ уже поднял ставку и с большой долей вероятности продолжит поднимать в этом году, — отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

Как правило, в кредитных договорах процентная ставка по кредитам физическим лицам фиксирована, поэтому она не изменится в течение всего срока действия документа. Так что заёмщики-физлица, уже имеющие кредиты и своевременно их обслуживающие, могут не волноваться в связи с тем, что Банк России на мартовском заседании повысил ключевую процентную ставку.

— А вот новым заёмщикам следует готовиться к тому, что процентные ставки по кредитам коммерческих банков уже к 1 апреля могут начать повышаться. Однако пока рост существенным не будет. Мы полагаем, что ставки вырастут всего в среднем на 0,5−0,8 процентного пункта, — отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Какие риски появятся при досрочном погашении кредита и рефинансировании

В то же время заёмщикам нужно обратить внимание на один риск, который появится в перспективе. Он связан с досрочным погашением кредита. Нередко заёмщики не могут рассчитать свои силы. Все свободные деньги они направляют на погашение долга перед банком.

С одной стороны, это хорошо. Переплата процентов будет меньше. С другой, у клиента совершенно не остаётся денег на непредвиденные расходы.

Может так получиться, что, погасив один кредит, ему практически сразу же придётся брать другой. Причём уже под больший процент, так как с каждым витком повышения ставок ЦБ кредиты будут всё дороже и дороже. В этом случае никакой выгоды от досрочного погашения не будет. В результате клиент просто переплатит за более дорогой заём.

Чтобы не возникло такой ситуации, экономисты рекомендуют всё-таки держать определённый запас средств на вкладе. Тем более что процент по ним будет расти.

В некоторых случаях бывает выгоднее продержать деньги в банке, чем пускать их в досрочное погашение. Это происходит в тех случаях, когда процент по вкладу больше ставки по кредиту.

— Тем, кто сейчас хочет взять кредит, мы советуем сначала задуматься о своей платёжеспособности. Не будет ли уходить на выплаты банку более трети месячного дохода? Если окажется, что это будет так, следует хорошо подумать, прежде чем обращаться в банк или, тем более, в микрофинансовую организацию за кредитом. Может быть, лучше попробовать хотя бы четверть ежемесячной зарплаты откладывать на будущие покупки, — рекомендует Наталья Мильчакова.

Ещё один риск связан с рефинансированием. Тем, кто уже взял кредиты, стоит хорошо подумать, прежде чем откликаться на якобы выгодные рекламные акции банков.

Они заключаются в том, чтобы рефинансировать кредит по якобы «рекордно низкой» процентной ставке или взять ещё один кредит — тоже под «рекордно низкий» процент.

Кто попадёт в список «неодобряемых»

В конце марта стало известно, что Центробанк может ограничить кредитование физических лиц. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму. Если его примут, то на выдачу кредитов будет выдаваться квота. Предполагается, что ЦБ определит максимальные доли отдельных видов кредитования в общем кредитном портфеле конкретного учреждения.

Ограничения затронут большинство займов для физлиц. Исключение предлагается сделать для автокредитования и ипотеки. На них квоты распространять не собираются, так как оба займа обеспечены залогом.

Если банк или МФО нарушат ограничения, то предлагается накладывать на них штрафы на сумму 1% от оплаченного уставного капитала. Кстати, ещё в 2019 году Центробанк сам инициировал введение ограничений на выдачу кредитов. О перспективах нынешнего законопроекта должно стать известно в апреле.

Впрочем, требования к заёмщикам могут измениться раньше. Из-за увеличения процентной ставки кредиты станут дороже, значит, доступность их будет постепенно падать.

Доля отказов в выдаче кредитов может увеличиться. Об этом говорит Егор Дахтлер. По его словам, в прошлом году население активно кредитовалось, в том числе и за счёт ипотеки, а это достаточно весомая нагрузка на заёмщиков. Соответственно, сценарий с увеличением доли отказов в выдаче кредитов вполне может реализоваться на практике, пишет Life.ru.

Фото: Pixabay.com

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