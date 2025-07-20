Я нашел ошибку
Главные новости:
Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!
Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!
Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Коллекторам запретили скрывать номер телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения
Коллекторам запретили скрывать номер телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения
В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
Сызранец украл из чужого дома телевизор и посуду
Сызранец украл из чужого дома телевизор и посуду
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"
На пожаре в Похвистневском районе пострадал человек
На пожаре в Похвистневском районе пострадал человек
В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по хоккею
В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по хоккею
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные

РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"

20 июля 2025 16:24
131
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"

РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" в связи с происшествием в Ростовской области, следует из сообщения компании.

РЖД в субботу сообщали, что движение поездов приостанавливалось из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Для информирования пассажиров была организована "горячая линия". Движение было возобновлено в тот же день, но задерживались пассажирские поезда в субботу и в воскресенье. Так, на утро 20 июля РЖД сообщали о задержке 132 поездов (ФПК и Гранд Сервис Экспресс), пишет РИА-Новости.

"Для информирования пассажиров о графике движения поездов, работе железнодорожных касс и других вопросах, связанных с пассажирским комплексом, организована специальная "горячая линия": для этого нужно набрать 8-800-775-00-00, далее нажать 2. Звонок из любой точки России бесплатный", - говорится в сообщении РЖД в воскресенье.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
20 июля 2025  15:34
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
137
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
20 июля 2025  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
236
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
567
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
596
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
537
Весь список