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РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии" в связи с происшествием в Ростовской области, следует из сообщения компании.

РЖД в субботу сообщали, что движение поездов приостанавливалось из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Для информирования пассажиров была организована "горячая линия". Движение было возобновлено в тот же день, но задерживались пассажирские поезда в субботу и в воскресенье. Так, на утро 20 июля РЖД сообщали о задержке 132 поездов (ФПК и Гранд Сервис Экспресс), пишет РИА-Новости.

"Для информирования пассажиров о графике движения поездов, работе железнодорожных касс и других вопросах, связанных с пассажирским комплексом, организована специальная "горячая линия": для этого нужно набрать 8-800-775-00-00, далее нажать 2. Звонок из любой точки России бесплатный", - говорится в сообщении РЖД в воскресенье.