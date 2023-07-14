Рядовым и сержантам увеличат предельный возраст пребывания в запасе

170

Депутаты Госдумы одобрили сегодня поправки в законодательство, увеличивающие предельный возраст пребывания в запасе некоторым категориям военнослужащих.

В частности, для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания в запасе вырастет с 50 до 55 лет. Переход будет осуществляться постепенно в течение четырех лет – с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года.

Кроме того, в документе прописано, что иностранцы смогут заключать контракты на военную службу до 52 лет, пишет Смотрим.