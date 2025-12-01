РСТ: отмена виз увеличит турпоток в Россию из Китая на 30—40%

Безвизовый режим для туристов из Китая в предстоящий летний сезон может увеличить турпоток в Россию из этой страны на 30—40%.

Об этом сообщил RT соруководитель комитета РСТ по въездному туризму, гендиректор компании «Интурист» Александр Мусихин.

«Отмена виз сможет не только выровнять ситуацию, но и в перспективе дать прирост объёмов на 30—40% в следующем летнем сезоне», — заявил он.

По его словам, Китай с большим отрывом является лидером въездного туризма в Россию с максимальным географическим охватом. Мусихин отметил, что наиболее популярными местами среди китайских туристов являются Москва, Санкт-Петербург и Дальний Восток.

1 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая в Россию. Туристы из КНР смогут до 14 сентября 2026 года включительно приезжать в Россию на срок не более 30 дней без оформления виз.