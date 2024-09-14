Роструд: сегодня наиболее востребованы инженеры и IT-специалисты

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Специалисты в инженерной области и IT сегодня наиболее востребованы на российском рынке. В производственно-промышленной сфере самый высокий спрос наблюдается на операторов сварщиков и токарей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Роструда Яна Талбацкого.

Сегодня на портале "Работа России" размещено почти 1,7 миллиона вакансий, добавил он. По словам Талбацкого, это говорит о высокой активности на рынке труда.

Ранее сообщалось, что вакансии водителей, промоутеров и специалистов техподдержки стали лидерами по росту предлагаемых зарплат в I полугодии 2024-го. Зарплатные предложения для представителей таких профессий выросли на 48–64%.