Россияне удвоили частоту посещений сайтов бронирования отелей

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Количество посещений сайтов для бронирования отелей в России выросло в 2 раза за год. Чаще всего гостиничные порталы смотрят на Урале, сообщает smotrim.ru.

В России в 2 раза выросло число просмотров сайтов для бронирования отелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло в мае, следует из исследований сотовых операторов.

Наибольший трафик на гостиничных порталах вырос в Челябинске и Иркутске.

"Больше всего количество посещений таких ресурсов выросло в Челябинске – в среднем на 480%", – отмечается в исследовании, которое цитирует РИА Новости.

На втором месте оказались жители Иркутска – они увеличили число просмотров на 349%, на третьем месте – Санкт-Петербург с ростом на 261%. В пятерке и Хабаровск – на 138%, и Нижний Новгород – на 129%.

Москвичи увеличили количество посещений сайтов для бронирования отелей на 95%, далее следует Новосибирск – на 67%.