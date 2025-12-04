Россияне смогут задать вопрос Путину на "Прямую линию" через мессенджер MAX

Россияне могут задать вопрос главе государства Владимиру Путину на ежегодную "Прямую линию" через социальную сеть MAX. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Сбор вопросов начнется 4 декабря в 15.00 по мск и продлится вплоть до окончания программы 19 декабря.

Для регистрации обращения необходимо найти чат-бот "Итоги года с В. Путиным", запустить сервис, нажав кнопку "Начать" и поделиться своим номером телефона для обратной связи. Также нужно будет указать ФИО, возраст, место проживания и, по желанию, адрес электронной почты.

"Вопрос будет отправлен в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 по московскому времени. Глава государства подведет итоги года и ответит на вопросы россиян и журналистов, пишет Смотрим.