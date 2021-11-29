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Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год. Количество соотечественников, которые будут отмечать праздник дома, выросло в этом году до 70%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. На аналогичный вопрос в 2020 году так ответили 60% респондентов.

Каждый десятый опрошенный планирует отметить предстоящий Новый год у друзей или родственников. Лишь 1% россиян встретит новогоднюю ночь в кафе или ресторане. 2% граждан поедут отдыхать в другой регион России, а менее 1% – за границу. 3% россиян будут работать в новогоднюю ночь. Остальные 12% пока не определились с планами на праздники.

Опрос проводился 18-24 ноября, в нем участвовали свыше 1 тыс россиян в возрасте 18-65 лет.