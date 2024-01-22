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Россияне проявляют устойчивый интерес к отдыху внутри страны, и власти должны сделать все возможное для развития туристической отрасли, создавая удобную инфраструктуру, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Туризм сильно влияет на смежные отрасли. Страна у нас красивая, у всех есть огромное желание посещать разные уголки. Инфраструктура, удобные дороги, гостиницы, нормальное питание, отдых – это все, что поможет системно подойти к развитию такой важной отрасли", – отметил Мишустин.

Президент Владимир Путин заявил, что туристическая отрасль выходит на новый уровень. "Мы это видим. Она наращивает привлекательность", – подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что на Новый год россияне посещали регионы. Турпоток по России увеличился в новогодние праздники на 19% в годовом выражении, средняя загрузка гостиниц превысила 80%, пишет Смотрим.