Россияне практически отвернулись от дешевого нового жилья

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За год спрос на новостройки комфорт-класса в России значительно упал, в то время как в безнес-классе вырос. О том, что россияне практически отвернулись от дешевого жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Level Group.

В феврале 2024 спрос на новые квартиры комфорт-класса упал на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а в бизнес-классе вырос на 65 процентов. При это в сегменте апартаментов показатель увеличился в обоих классах, на 55 и 73 процента соответственно.

Общий спрос на новостройки сократился на два процента. Отмечается, что при этом лидеры рынка недвижимости наблюдают рост продаж — то есть спрос стал ниже не по всему рынку, а только у некоторых застройщиков. Внутри рейтинга самых популярных лидеров динамика также отличается. В январе большинство фиксировали снижение продаж на 8-45 процентов по сравнению с 2023-м, остальные — рост на 25-52 процента.