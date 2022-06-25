россияне после 80 лет получают право на выплату к страховой пенсии в двойном размере

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В отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области рассказали, что граждане, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ПФР отметили, что пенсионеры, достигшие 80-летия, спустя месяц после дня рождения получают 50% прибавку к пенсионной выплате. Но претендовать на повышение размера пенсии не смогут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Также пенсионеры с 80 лет могут оформить компенсацию по уходу за собой.