Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по программе сбережений

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Минфин опубликовал новую информацию по договорам участия в программе долгосрочных сбережений граждан, по которым россияне смогут получать от государства до 36 тысяч рублей в год в рамках софинансирования взносов. Уточненные данные указаны в сообщении на сайте Минфина.

О подготовке программы долгосрочных сбережений министерство финансов заявило еще в декабре. Тогда подчеркивалось, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предполагается возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу на сумму до 400 тысяч рублей, а вложения при этом получают страховку от государства на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает страховую сумму в контексте банковских вкладов.

В Минфине подчеркнули, что накануне глава министерства Антон Силуанов в рамках Общественного совета при ведомстве указал на три ключевых направления развития инструментов финансового рынка для привлечения "длинных денег" в экономику страны: внедрение ИИС третьего типа, долевое страхование жизни и программы долгосрочных сбережений граждан, пишет РИА Новости.