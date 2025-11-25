Россиянам рассказали об отношении поколений к «черной пятнице»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.92
-0.1
EUR 91.37
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
Весь список
  • Персональные данные

Россиянам рассказали об отношении поколений к «черной пятнице»

25 ноября 2025 11:01
194
Россиянам рассказали об отношении поколений к «черной пятнице»

Россельхозбанк изучил покупательское поведение россиян в период «черной пятницы» и выявил заметные различия между поколениями: старшее поколение относится к распродажам с недоверием и предпочитают офлайн, тогда как молодые активно готовятся к скидкам и делают выбор в пользу онлайн-покупок. «Известия» ознакомились 25 ноября с данным исследованием.

Среди респондентов старше 55 лет почти половина считают «черную пятницу» маркетинговым ходом и предпочитают обходить акции стороной. В то же время 34% готовы следить за предложениями без планов покупать, а лишь 15% выбирают товары именно в дни распродаж. Только 2% бумеров заранее составили список покупок. В группе 46–55 лет отношение к акциям более нейтральное: 43% не планируют трат, но готовы рассматривать скидки, 17% будут выбирать товары в период распродаж, а 6% уже подготовили списки.

У опрошенных 36–45 лет результаты почти совпадают с предыдущей возрастной категорией. Однако чем моложе покупатели, тем выше их вовлеченность. Среди группы 26–35 лет почти половина (46%) не собираются совершать покупки, но допускают, что акции могут изменить их решение. У 14% покупки запланированы, а у 9% корзины уже собраны. При этом только 31% миллениалов считают «черную пятницу» исключительно маркетинговым приемом. Максимальную вовлеченность демонстрируют зумеры: у 17% уже есть список покупок, 23% будут выбирать товары в ходе акций, а почти половина будут следить за скидками, не исключая возможности совершить покупку.

«Аналитики отмечают прямую зависимость между возрастом и способом совершения покупок: чем моложе респонденты, тем выше их интерес к онлайн-шопингу. Среди респондентов 55+ и 46–55 лет онлайн-шопинг предпочитают лишь 38 и 47% соответственно, тогда как в возрастных группах 26–35 и 18–25 лет — уже 62%. Эта тенденция подтверждается и данными по офлайну: его популярность максимальна среди самых старших опрошенных (18%) и минимальна в группе 26–35 лет (9%)», — указано в исследовании.

На вопрос о целях покупок в период распродаж большинство участников опроса ответили, что приобретают то, что уже планировали купить. Стратегические покупки впрок чаще всего делают респонденты 26–35 лет, а реже всего — люди старше 55. Около 28% используют «черную пятницу» для выбора подарков, прежде всего к Новому году. При этом спонтанному шопингу наиболее подвержены представители старшего поколения: 22% признались, что покупают «под настроение».

Главным мотиватором остаются скидки: в среднем 76% респондентов всех возрастов выбирают товары именно из-за снижения цены. На втором месте — советы друзей, что особенно характерно для поколения старше 55 лет. В части способов оплаты лидируют дебетовые карты, наиболее активно их используют покупатели 26–35 лет. Покупки в кредит или рассрочку популярны среди возрастных групп 36–45 и 46–55 лет.

«Ноябрь традиционно демонстрирует рост покупательской активности. Первый всплеск в этот период теперь мы фиксируем 11 ноября — именно в эту дату большинство представителей российского ретейла открывает сезон скидок и специальных предложений «11.11». В период «черной пятницы» мы ожидаем очередной рост транзакций в наиболее популярных категориях товаров среди российских покупателей. Это одежда, обувь и аксессуары, электроника и гаджеты, а также косметика и парфюмерия», — добавила руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Фото pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
262
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
179
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
846
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
792
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1430
Весь список