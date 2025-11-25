Россиянам рассказали об отношении поколений к «черной пятнице»

194

Россельхозбанк изучил покупательское поведение россиян в период «черной пятницы» и выявил заметные различия между поколениями: старшее поколение относится к распродажам с недоверием и предпочитают офлайн, тогда как молодые активно готовятся к скидкам и делают выбор в пользу онлайн-покупок. «Известия» ознакомились 25 ноября с данным исследованием.

Среди респондентов старше 55 лет почти половина считают «черную пятницу» маркетинговым ходом и предпочитают обходить акции стороной. В то же время 34% готовы следить за предложениями без планов покупать, а лишь 15% выбирают товары именно в дни распродаж. Только 2% бумеров заранее составили список покупок. В группе 46–55 лет отношение к акциям более нейтральное: 43% не планируют трат, но готовы рассматривать скидки, 17% будут выбирать товары в период распродаж, а 6% уже подготовили списки.

У опрошенных 36–45 лет результаты почти совпадают с предыдущей возрастной категорией. Однако чем моложе покупатели, тем выше их вовлеченность. Среди группы 26–35 лет почти половина (46%) не собираются совершать покупки, но допускают, что акции могут изменить их решение. У 14% покупки запланированы, а у 9% корзины уже собраны. При этом только 31% миллениалов считают «черную пятницу» исключительно маркетинговым приемом. Максимальную вовлеченность демонстрируют зумеры: у 17% уже есть список покупок, 23% будут выбирать товары в ходе акций, а почти половина будут следить за скидками, не исключая возможности совершить покупку.

«Аналитики отмечают прямую зависимость между возрастом и способом совершения покупок: чем моложе респонденты, тем выше их интерес к онлайн-шопингу. Среди респондентов 55+ и 46–55 лет онлайн-шопинг предпочитают лишь 38 и 47% соответственно, тогда как в возрастных группах 26–35 и 18–25 лет — уже 62%. Эта тенденция подтверждается и данными по офлайну: его популярность максимальна среди самых старших опрошенных (18%) и минимальна в группе 26–35 лет (9%)», — указано в исследовании.

На вопрос о целях покупок в период распродаж большинство участников опроса ответили, что приобретают то, что уже планировали купить. Стратегические покупки впрок чаще всего делают респонденты 26–35 лет, а реже всего — люди старше 55. Около 28% используют «черную пятницу» для выбора подарков, прежде всего к Новому году. При этом спонтанному шопингу наиболее подвержены представители старшего поколения: 22% признались, что покупают «под настроение».

Главным мотиватором остаются скидки: в среднем 76% респондентов всех возрастов выбирают товары именно из-за снижения цены. На втором месте — советы друзей, что особенно характерно для поколения старше 55 лет. В части способов оплаты лидируют дебетовые карты, наиболее активно их используют покупатели 26–35 лет. Покупки в кредит или рассрочку популярны среди возрастных групп 36–45 и 46–55 лет.

«Ноябрь традиционно демонстрирует рост покупательской активности. Первый всплеск в этот период теперь мы фиксируем 11 ноября — именно в эту дату большинство представителей российского ретейла открывает сезон скидок и специальных предложений «11.11». В период «черной пятницы» мы ожидаем очередной рост транзакций в наиболее популярных категориях товаров среди российских покупателей. Это одежда, обувь и аксессуары, электроника и гаджеты, а также косметика и парфюмерия», — добавила руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Фото pxhere.com