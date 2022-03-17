Россиянам предложили разрешить свободное использование иностранного кино, музыки и игр.

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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующую просьбу главе правительства Михаилу Мишустину.

Автор обращения, руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов объяснил, что граждане массово столкнулись с тем, что после прекращения работы в России различных иностранных сервисов оплаченные подписки на развлекательный контент перестали работать. При этом зачастую деньги клиентам не возвращались.

Общественник указал, что крупнейшие мировые звукозаписывающие, видео- и игровые компании не только прекратили импорт и распространение в России принадлежащей им продукции, но и препятствуют импорту и распространению другими организациями, в том числе российскими сервисами. Все это можно расценивать как явную дискриминацию россиян и «культурный шантаж», способ борьбы с которым — перевод контента на свободное, общедоступное распространение в стране.