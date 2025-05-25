Россиянам посоветовали пока не ожидать самого жаркого лета

127

Специальных методов экстремального прогнозирования в метеорологии не существует. Сообщения о том, что лето 2025 года станет самым жарким, не соответствуют действительности, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Появляются сообщения в СМИ о необычайно жарком, самом жарком лете в России. В принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. Самое жаркое или самое холодное - это за пределами современных научных знаний. Поэтому, как только слышите вы, что будет самое жаркое лето, нужно спрашивать: "А где познакомиться с вашим методом прогноза?" - сказал он.

Ранее синоптики "Яндекс погоды" сообщали ТАСС о том, что на всей территории России летние месяцы 2025 года окажутся заметно жарче обычного - в среднем аномалия достигнет 2-3 градусов.