россиянам посоветовали перед покупкой квартиры проводить расследование

В России участились случаи, когда продавец жилья требует через суд его вернуть, а потом не возвращает деньги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным Российской гильдии риелторов (РГР), за год число споров в суде, когда после покупки квартиры продавец требует ее обратно, а потом не возвращает деньги, выросло на 15-20%. Уточняется, что самым пострадавшим из всех участников сделки становится покупатель.

Член правового комитета РГР Николай Зырянов рассказал, что сейчас осторожные покупатели тщательно оценивают варианты, чтобы избежать заключения сделок с продавцами из "группы риска". При этом эффективных способов на 100% защититься от риска нет.

Зырянов порекомендовал обращать внимание на детали и задавать вопросы, на которые у мошенников и их жертвы нет заготовленного ответа. По его словам, это может привести к раскрытию схемы.

Например, вопрос о том, какой налог должен заплатить продавец после сделки, поможет избежать обмана. Так, если продавец не знает ответа, равнодушная реакция может говорить о том, что он считает сделку ненастоящей и квартиру ему обещали вернуть.

"Чрезмерное спокойствие продавца, полное отсутствие какого-либо естественного для таких ситуаций волнения, как и излишняя нервозность – тоже могут быть косвенными признаками возможного воздействия на него", – объяснил Зырянов.

Ранее риелтор Евгений Коноплев рассказал, что мошенники стали использовать семейные пары, чтобы провести поддельные сделки по продаже недвижимости. По его словам, раньше аферисты для своих уловок использовали одиноких пенсионеров, сейчас же они нашли способ обманывать более молодое поколение. Коноплев предупредил, что необходимо узнавать у собственника причину продажи жилья, а если нет четкого ответа – это может стать тревожным сигналом.