Россиянам помогут выбрать имя для ребенка

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На портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) запущен интерактивный сервис, который поможет родителям выбрать имя для своего ребенка.

Сгенерировать имя можно случайным образом, а можно задать критерии: популярность, первые буквы, длина, сочетание с отчеством, национальные особенности и т.д.

"Подбор сформирован на основании 5 тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года", – пояснили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Кроме того, на портале можно посмотреть полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Они расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет, однако при необходимости способ сортировки можно изменить.