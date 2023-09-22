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Россиянам помогут выбрать имя для ребенка

22 сентября 2023 13:12
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Россиянам помогут выбрать имя для ребенка

На портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) запущен интерактивный сервис, который поможет родителям выбрать имя для своего ребенка.

Сгенерировать имя можно случайным образом, а можно задать критерии: популярность, первые буквы, длина, сочетание с отчеством, национальные особенности и т.д.

"Подбор сформирован на основании 5 тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года", – пояснили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Кроме того, на портале можно посмотреть полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Они расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет, однако при необходимости способ сортировки можно изменить.

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