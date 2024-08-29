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Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу с 1 сентября

29 августа 2024 10:53
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Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу с 1 сентября

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале перечень вступающих в силу с 1 сентября законов, пишет Смотрим.

Так, с 1 сентября в средних и старших классах вместо ОБЖ появятся уроки по основам безопасности и защиты Родины. Кроме того, для учащихся начальных и средних классов обязательными станут уроки труда.

"Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем", – написал спикер Госдумы.

С 1 сентября во всех образовательных учреждениях будут обязательно вывешивать флаг России.

С осени инвалидов I группы, которые едут на общественном транспорте без сопровождения и не имеют социальной карты или не могут заплатить за проезд, будет нельзя высаживать. За нарушение предусмотрены штрафы в размере до 30 тысяч рублей.

С осени будет усилена защита прав людей с инвалидностью – теперь работодатели со штатом более 35 человек должны следить за тем, чтобы от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся составляли люди с инвалидностью. Для них компании обязаны создавать индивидуальные условия труда.

С начала сентября ужесточатся требования к учредителям управляющих компаний. Они не должны иметь неснятую судимость за ряд преступлений, в том числе в сфере экономики, и состоять в реестре дисквалифицированных лиц с аннулированной лицензией.

Кроме того, с 1 сентября работодатели будут обязаны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты с учетом премий и иных выплат.

Перевозчики легковых такси будут обязаны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Информация о договоре должна быть размещена в салоне каждого транспортного средства, внесенного в реестр легковых такси.

С осени государственные, муниципальные информационные системы должны пользоваться услугами хостинг-провайдеров, сервера которых находятся только в России.

С 1 сентября экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны оказывать услуги очно и на основании заключенного в соответствии с законодательством договора. Ростуризм будет исключать из единого федерального реестра тех операторов, которые совершали регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.

В России с осени также вступят в силу новые требования к автомобильной аптечке: в ее состав войдут медицинские маски и перчатки, а также одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации и другие наименования. Аптечки, укомплектованные до 1 сентября, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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