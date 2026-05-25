С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
Креативная молодежь ПФО сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра». Даты проведения: 8-10 июня.
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
Россиянам начали массово по ошибке диагностировать депрессию

Россиянам начали массово по ошибке диагностировать депрессию

В России наблюдается тотальная гипердиагностика при постановке диагноза «депрессия». Мало кто на самом деле задумывается о том, что это за болезнь, при этом само слово «диагноз» вокруг нее стало довольно спорным, заявил врач-психиатр Александр Федорович, пишет Газета.

«Во-первых, за последние 100 лет критериев о депрессии стало больше в 15 раз, тогда как когда ее впервые описали, в 1905 или 1906 году, их было всего три. Так что на сегодняшний день мы сталкиваемся с тотальной гипердиагностикой. Во-вторых, эта гипердиагностика реализуется везде: психологи пишут, что лечат депрессию, страхи, невроз», — рассказал специалист в пресс-центре НСН.

По его словам, сегодня ставить диагнозы может любой человек с медицинским дипломом, в результате чего часто на прием к психиатру приходят люди, которым уже диагностировал депрессию человек, далекий от психиатрии. Причем зачастую такие специалисты назначают массу психотропных препаратов, заключил врач.

До этого директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечал, что в России рост на антидепрессанты отмечается еще с начала пандемии коронавируса и продолжается и сегодня. Он подчеркнул, что в последнее время меняется культура применения антидепрессантов, на фоне чего люди, столкнувшиеся с тяжелыми состояниями, перестали избегать обращения за помощью, хотя раньше пытались справиться народными методами и своими силами.

Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
