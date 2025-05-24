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Россия вдвое сократила ввоз иностранного вина в I квартале

24 мая 2025 10:29
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Россия вдвое сократила ввоз иностранного вина в I квартале

Объем ввозимого в Россию иностранного вина в первом квартале 2025 года упал вдвое, посчитало РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

При этом импорт сократился от всех иностранных поставщиков вин в РФ, а Испания перестала входить в число крупнейших экспортеров.

По данным статслужб, в январе-марте текущего года в Россию ввезли зарубежного вина на 119,6 миллиона долларов, что в два раза меньше показателя за аналогичный период 2024-го.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком вин на российский рынок в первом квартале осталась Италия, однако ее продажи сократились в 2,8 раза – до 32,4 миллиона долларов. Поставки грузинских вин просели в 2,4 раза – до 27,6 миллиона долларов.

Ввоз вин из Литвы и Польши также уменьшился на 10% – в 1,8 раза соответственно.

На пятом месте в рейтинге поставщиков по результатам первых трех месяцев года вместо Испании оказалась Португалия, хотя ввоз португальского вина сократился на треть – до 6,2 миллиона долларов.

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