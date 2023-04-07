Россия стала второй в мире по добыче криптовалют

143

Россия поднялась на второе место в мире по объему мощностей по производству криптовалют – 1ГВт, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов BitRiver.

Первое место занимают США (3-4 ГВт майнинговых мощностей), отмечает издание.

В первую десятку входят страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100-125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).

США занимают первое место в мире по производству криптовалют, однако неопределенность в регулировании данной области может привести к новому переделу рынка.

В России также отсутствует правовая основа для майнеров. При этом санкционные риски растут как в отношении российских игроков, так и их контрагентов за рубежом.

По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, в конце 2021 г. Россия опережала США и Казахстан по объему мощностей для добычи биткоина, пишет Смотрим.