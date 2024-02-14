Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет

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Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет (АС) до возобновления работы совета с участием всех стран-участников организации.

Совместная работа предполагает выполнение проектов по сохранению хрупкой экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований и морских научных экспедиций, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояния населения и коренных народов Крайнего Севера, отмечает МИД​​​.

При этом вопрос о выходе России из АС не стоит​​​. "Красной линией", после которой Россия заявит о выходе из совета, станет превращение АС в недружественную России организацию.

На 13-й сессии АС 11 мая 2023 г. в Салехарде принято совместное заявление, в котором отмечена приверженность всех стран-участников АС взаимодействию в регионе, а также сохранению и укреплению АС в нынешнем составе как ведущего международного форума в Заполярье.

Россия надеется, что все страны АС начнут соблюдать взятые на себя обязательства в интересах устойчивого развития всего Арктического региона, ответили в МИД на запрос РИА Новости.

АС учрежден в 1996 г. в качестве межправительственного форума высокого уровня для налаживания сотрудничества в Арктике. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Канада, Исландия, Россия, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Смена стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2021 г. председательство перешло к России. В марте 2022 г. западные страны-участницы АС приостановили участие в мероприятиях АС в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 г. председательство в АС перешло к Норвегии, пишет Смотрим.