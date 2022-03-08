Россия опередила Иран по числу наложенных санкций

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Агентство Bloomberg назвало Россию мировым лидером по количеству санкций против ее физических и юридических лиц. По данным сервиса Castellum.AI, всего на РФ было наложено 5530 санкций. При этом 2778 ограничений введены начиная с 22 февраля этого года, из которых 2427 против физических лиц.

На Иран в сумме наложено 3616 санкций, на Сирию — 2608, на КНДР — 2007, на Венесуэлу — 651, на Мьянму — 510, на Кубу — 208.

По данным Castellum.AI, США ввели в отношении России всего 1194 санкции, Канада — 908, Швейцария — 824, Евросоюз — 766, Франция — 760, Австралия — 633, Великобритания — 271, Япония — 174. Если же учитывать только период с 22 февраля, то больше всего ограничений наложили Швейцария (568), ЕС (518) и Франция (512), сообщает bfm.ru.