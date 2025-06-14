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Россия не против зарубежных компаний при закреплении на рынке производителя РФ

14 июня 2025 13:32
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Россия не против зарубежных компаний при закреплении на рынке производителя РФ

Россия при определенных обстоятельствах не будет против иностранных компаний при закреплении на рынке отечественных производителей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

При каких именно условиях, он не уточнил.

"Там, где российский производитель уже закрепился и имеет существенную долю [на рынке], то при определенных обстоятельствах мы не будем возражать против появления иностранного конкурента", — передает слова Мантурова РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер заявил, что РФ рассмотрит возвращение иностранных брендов с учетом интересов российского рынка. В первую очередь Москва будет исходить из интересов отечественной промышленности, подчеркнул Мантуров.

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