Россия не против зарубежных компаний при закреплении на рынке производителя РФ

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Россия при определенных обстоятельствах не будет против иностранных компаний при закреплении на рынке отечественных производителей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

При каких именно условиях, он не уточнил.

"Там, где российский производитель уже закрепился и имеет существенную долю [на рынке], то при определенных обстоятельствах мы не будем возражать против появления иностранного конкурента", — передает слова Мантурова РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер заявил, что РФ рассмотрит возвращение иностранных брендов с учетом интересов российского рынка. В первую очередь Москва будет исходить из интересов отечественной промышленности, подчеркнул Мантуров.