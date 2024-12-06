Россия может ввести электронные визы еще для 10 государств

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Российская Федерация может расширить список стран, жители которых смогут приезжать в страну с помощью визы в электронном виде. Об этом рассказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Он уточнил, что в список могут включить еще 10 стран.

"МИД сейчас работает над расширением списка стран по электронной визе – больше 10 стран", – сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!"

В октябре первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявляла, что электронные визы, используемые иностранными туристами для въезда в Россию, необходимо сделать многократными.

Парламентарий указала, что из-за конфликта на Ближнем Востоке поток иностранных туристов в РФ может снизиться. Чтобы нивелировать это падение, целесообразно сделать электронные визы иностранцев многократными, пишет Смотрим.