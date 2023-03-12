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Россия и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

12 марта 2023 11:39
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Россия и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

Центральные банки России и Судана ведут переговоры по использованию национальных валют при взаимных расчетах. Об этом заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа в воскресенье, 12 марта.

«Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы использовали национальные валюты. Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран. Мы увидим, возможно ли это», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как объяснил посол, во многом это технический вопрос, центробанки посмотрят на работу данного процесса на деле, поэтому результат можно будет увидеть в будущем, пишут "Известия".

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