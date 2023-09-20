Российскому разработчику антивирусов Dr.Web приостановили действие лицензии ФСТЭК

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Российскому разработчику антивирусов Dr.Web приостановили действие лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Это касается действия сертификата на Enterprise Security Suite — решение для защиты всех объектов корпоративной сети, а также контроля почтового и интернет-трафика.

Документ подтверждает, что продукт можно использовать в системах хранения персональных данных и другой критически значимой информации в госсекторе и в частных организациях, пишет «Коммерсантъ».

В ФСТЭК не предоставили компании каких-либо разъяснений, поэтому «несоответствие невозможно устранить». В самой службе изданию не ответили на запрос.

После ухода зарубежных поставщиков на рынке остались фактически только Dr.Web и «Лаборатория Касперского», отмечают эксперты. При этом компании критической информационной инфраструктуры должны по требованиям регуляторов использовать минимум два средства антивирусной защиты.

В результате, подчеркивают участники рынка, отзыв сертификата Dr.Web грозит сложностями заказчикам.