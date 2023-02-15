Российские авиакомпании получат 86 новых вертолетов в 2023–2025 годах

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Российские авиакомпании получат в 2023-2025 годах от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 86 новых российских вертолетов типа Ми-8 общей стоимостью 44,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГТЛК «Известиям» 15 февраля.

Поставка будет финансироваться полностью из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточнили в лизинговой компании.

«Реализация программы будет содействовать развитию малой авиации и обеспечению связи труднодоступных регионов с «большой землей», а также обновлению флота — сейчас часть гражданского парка вертолетов в России составляют ранние модификации Ми-8», — говорится в сообщении ГТЛК.

Лизинговая компания и производитель вертолетов холдинг «Вертолеты России» (ГК «Ростех») уже заключили контракт на этот объем техники.

Согласно паспорту инвестпроекта, утвержденному правительством РФ (опубликован 14 февраля), выгодоприобретателями указаны авиакомпании «Полярные авиалинии», «Вологодское авиапредприятие», «Камчатсткое авиапредприятие», «Комавиатранс», «Красавиа», «Авиационная компания Конверс Авиа», «Панх», «Авиапреприятие Ельцовка», «Абакан Эйр», «Аэрогео», «Авиакомпания Геликс», «Авиакомпания Ямал», «Витяль-Аэро», «Дальнереченск авиа», «Авиакомпания Лидер», «Русские вертолетные системы» и «Хели-Драйв Северо-Запад».

Поставка первой партии из 26 вертолетов состоится в декабре 2023 года, еще 30-ти — в октябре-ноябре 2024-го, оставшихся 30-ти — осенью 2025 года. Как именно будут распределены вертолеты между компаниями в паспорте инвестпроекта не сказано.