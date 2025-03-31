Россельхознадзор проверит эквадорских поставщиков бананов

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Делегация Россельхознадзора с 1 по 9 апреля посетит Эквадор для инспекции компаний-экспортеров бананов. Об этом сообщил посол республики в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

«Россия — ключевой рынок для нас, и мы заинтересованы, чтобы специалисты лично оценили процессы производства и экспорта»,— заявил дипломат (цитата по РИА Новости).

Поводом для проверки стали претензии ведомства: в феврале в партиях бананов обнаружили муху-горбатку, после чего Россельхознадзор временно ограничил сертификацию пяти поставщиков. Позже запрет сняли — Эквадор предоставил данные о усилении контроля и пригласил российских инспекторов.

Минсельхоз России сообщал, что к 2026 году бананы могут начать выращивать в Ставропольском крае. Ведомство работает над включением культуры в список сельхозпродукции. Кроме того, в настоящее время прорабатывается инициатива по строительству тепличных комплексов для выращивания бананов и других экзотических культур в Невинномысске. Уже определен земельный участок, и сейчас решается вопрос подведения к нему коммуникаций.

Под проект по выращиванию бананов в Невинномысске было выделено 46 га земли, пишет Коммерсантъ.