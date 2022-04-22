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«Роскосмос» намерен развивать пилотируемую космонавтику с Китаем

22 апреля 2022 13:53
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«Роскосмос» будет развивать пилотируемую космонавтику с Китаем

«Роскосмос» планирует развивать отношения с Китайской Народной Республикой в области пилотируемой космонавтики. Об этом в пятницу, 22 апреля, сказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

«Учитывая стратегический характер партнерских отношений России и Китая, мы, несомненно, будем развивать сотрудничество с китайскими партнерами в области пилотируемой космонавтики», — подчеркнули в компании.

Там также отметили важность стабильного нахождения космонавтов на низкой околоземной орбите.

18 апреля «Роскосмос» обратил внимание на то, что Китай наделен существенным потенциалом в области пилотируемой космонавтики, пишут "Известия".

«Сотрудничество с китайской стороной по данному направлению организовано в рамках Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области пилотируемой космонавтики», — заявила государственная корпорация.

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