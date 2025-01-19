Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году

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В прошлом году по требованию Генпрокуратуры РФ было заблокировано более 44,5 тысячи фишинговых интернет-ресурсов, следует из ответа ведомства на запрос зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

Копия документа есть в распоряжении агентства ТАСС.

"B 2024 году на основании требований надзорного ведомства Роскомнадзором ограничен доступ и прекращено функционирование свыше 44,5 тысячи подобных (фишинговых) информационных ресурсов", – говорится в ответе ГП РФ.

В ведомстве также отметили, что они совместно с Банком России систематически блокируют такие сайты.

По словам Шейкина, фишинговые ресурсы активно используют злоумышленники для похищения личных данных и средств пользователей. Сенатор также отметил комплексный подход к решению данной проблемы со стороны Генпрокуратуры и ЦБ.

Ранее партнер технологической практики в юридической фирме Comply Сергей Сайганов рассказал телеканалу "Россия", что мошенники стали осторожнее в связи с ужесточением ответственности за утечку персональных данных. По словам эксперта, мошенники "потихоньку меняют свои паттерны деятельности, уходят более глубоко в тень", делая утечки менее широкомасштабным явлением, пишет Смотрим.