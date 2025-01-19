Я нашел ошибку
Главные новости:
Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году
Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году
Исаклинец украл алкоголь из гаража знакомого
Исаклинец украл алкоголь из гаража знакомого
за последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще
За последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще
Тольяттинец прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика и отобрал телефон
Тольяттинец прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика и отобрал телефон
Житель Жигулевска угнал машину у матери
Житель Жигулевска угнал машину у матери
Треть жителей Самары и Самарской области пообещали себе регулярно заниматься фитнесом в новом году
Треть жителей Самары и Самарской области пообещали себе регулярно заниматься фитнесом в новом году
Глава Самары поздравил горожан с праздником Крещения
Глава Самары поздравил горожан с праздником Крещения
В Самаре до конца дня 19 января будет действовать режим «черного неба»
В Самаре до конца дня 19 января будет действовать режим «черного неба»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Весь список
  • Персональные данные

Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году

19 января 2025 13:43
62
Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году

В прошлом году по требованию Генпрокуратуры РФ было заблокировано более 44,5 тысячи фишинговых интернет-ресурсов, следует из ответа ведомства на запрос зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

Копия документа есть в распоряжении агентства ТАСС.

"B 2024 году на основании требований надзорного ведомства Роскомнадзором ограничен доступ и прекращено функционирование свыше 44,5 тысячи подобных (фишинговых) информационных ресурсов", – говорится в ответе ГП РФ.

В ведомстве также отметили, что они совместно с Банком России систематически блокируют такие сайты.

По словам Шейкина, фишинговые ресурсы активно используют злоумышленники для похищения личных данных и средств пользователей. Сенатор также отметил комплексный подход к решению данной проблемы со стороны Генпрокуратуры и ЦБ.

Ранее партнер технологической практики в юридической фирме Comply Сергей Сайганов рассказал телеканалу "Россия", что мошенники стали осторожнее в связи с ужесточением ответственности за утечку персональных данных. По словам эксперта, мошенники "потихоньку меняют свои паттерны деятельности, уходят более глубоко в тень", делая утечки менее широкомасштабным явлением, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил православных самарцев с праздником - Крещением Господним! 
19 января 2025  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил православных самарцев с праздником - Крещением Господним! 
185
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
19 января 2025  10:57
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
128
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне
19 января 2025  10:44
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне
143
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
18 января 2025  14:09
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
586
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
18 января 2025  12:07
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
597
Весь список