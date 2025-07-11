Родители назвали оптимальный возраст ребенка для получения карманных денег

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Большинство родителей считают, что начинать выдавать карманные деньги ребенку стоит в возрасте от девяти до 14 лет, следует из исследования группы «Ренессанс страхование (MOEX: RENI)». С результатами ознакомились «Известия» 11 июля.

По данным исследования, 35% опрошенных родителей уверены, что первые финансы можно доверять детям уже в 9–11 лет, а 25% — в 12–14 лет. Лишь 9% считают, что карманные деньги стоит давать только с 15 лет, а 7% и вовсе не поддерживают эту практику.

Что касается суммы, 41% родителей ограничивают выдачу 1 тыс. рублей в месяц, 46% выделяют ребенку от 1 до 5 тыс. рублей, а 13% готовы давать 5–10 тыс. рублей на личные расходы.

Контроль за тратами у всех разный: 20% родителей отслеживают покупки детей, 33% требуют или хотели бы получать отчет о расходах, 24% проверяют только крупные приобретения, а 25% полностью доверяют ребенку и не проверяют чеки.

При этом лишь 48% опрошенных обучают или планируют обучать детей финансовой грамотности. Среди тех, кто это делает, 34% учат рациональным тратам, а 33% объясняют, как копить деньги.

Чаще всего дети тратят карманные деньги на накопления (25%), хобби (24%), вредную еду (24%), встречи с друзьями (22%), игрушки (14%) и донаты в онлайн-играх (12%).

Интересно, что 30% родителей признают: сами подают плохой пример в обращении с финансами. Еще 46% стараются демонстрировать грамотное поведение, а 23% отличаются особой бережливостью.