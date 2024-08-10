режим КТО вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях

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Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Белгородской области. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В ведомстве уточнили, что это сделано для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны Украины. В комитете напомнили, что ВСУ предприняли беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде регионов страны.

КТО введен по решению директора ФСБ РФ Александра Бортникова. На территориях этих регионов действуют временные ограничения: отселение граждан в безопасные районы, усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта, отключение связи, запрет продажи оружия и спиртных напитков.

До этого режим контртеррористической операции объявили в Брянской области, а затем — в Курской. Режим КТО — это специальный режим, вводимый для проведения оперативных мероприятий против террористов или групп, подозреваемых в террористической деятельности.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, пишет Газета.