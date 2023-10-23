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Разработаны первые российские FPV-очки для управления дронами

23 октября 2023 11:59
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Разработаны первые российские FPV-очки для управления дронами

В РФ разработаны первые в истории отечественной индустрии FPV-очки (FPV – first-person view, вид от первого лица), предназначенные для воспроизведения видеоизображения с камер беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщили ТАСС представители оптико-механического конструкторского бюро (КБ) "Астрон", наголовное телевизионное устройство под названием "Филин-1" разработали специалисты дочерней компании КБ, ООО "ОКБ "Сокол".

При создании нового устройства учли особенности его использования в условиях боевых действий: оно может работать в широком диапазоне температур, оборудованы системой для регулировки межзрачкового расстояния и диоптрий, могут работать внутри техники и защитных сооружений (для этого предусмотрена выносная антенна).

Новая технология разработана с целью улучшения технических возможностей ударно-разведывательного тепловизионного комплекса "Блокпост-4Т", который выпускается серийно и применяется в ходе специальной военной операции. Он включает наземные тепловизионные камеры с встроенной аналитикой для обнаружения целей и беспилотные тепловизионные системы для разведки, пишет Смотрим.

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