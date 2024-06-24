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Расследование терактов в Дагестане поставили на контроль в центральном аппарате СК

24 июня 2024 12:35
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Расследование терактов в Дагестане поставили на контроль в центральном аппарате СК

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане. Об этом 24 июня говорится в сообщении СК России в Telegram-канале.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. представить доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале», — отметило ведомство.

В СК России добавили, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате, пишут "Известия".

23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия. Также был обстрелян пост ДПС в Махачкале. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В республике ввели режим контртеррористической операции, 24 июня она была завершена.

В результате терактов погибли 19 человек, из которых 15 — сотрудники правоохранительных органов. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением. Всего были нейтрализованы пятеро боевиков в Дагестане: в Дербенте двое, в Махачкале — трое. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.

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