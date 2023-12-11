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Раскрыта доля неспособных накопить на первый взнос по ипотеке россиян

11 декабря 2023 13:30
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Раскрыта доля неспособных накопить на первый взнос по ипотеке россиян

В ряде регионов России более половины семей с одним ребенком не смогут за 10 лет накопить достаточную для внесения первоначального взноса по ипотеке сумму. Информацию об этом раскрыли авторы исследования для агентства РИА Новости.

Исследователи опирались на данные официальной статистики. Они предположили, что семья из двух работающих взрослых с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывает половину свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемый банковский вклад. В качестве необходимого первого взноса было определено 30 процентов от стоимости типовой квартиры площадью 60 квадратных метров в каждом из регионов. Прожиточные минимумы, заработные платы, цены на жилье для всех регионов были взяты отдельно.

В результате авторы пришли к выводу, что в шести регионах страны более половины семей будут неспособны за 10 лет накопить сумму первоначального взноса для приобретения вышеуказанной квартиры в ипотеку. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Кабардино-Балкарии — там для того, чтобы семья смогла собрать деньги для первого взноса, понадобится 14,7 лет, при этом доля семей, которым не хватит 10 лет, чтобы накопить достаточную для оформления ипотеки с 30-процентным первым взносом сумму, составляет 57,6 процента. Не менее легко приходится жителям Чечни, где первоначальный взнос за 10 лет не смогут накопить 57,7 процента семей с одним ребенком. Средний срок накоплений на него аналитики оценили в 13,4 года.

В Ингушетии, занявшей 83-е место в списке, семья с ребенком копит на первый ипотечный взнос столько же, сколько и в Чечне. При этом долю семей, которая за 10 лет не сможет собрать достаточную сумму, оценили в 54,5 процента. На четвертую и пятую строчки также попали республики Северо-Кавказского федерального округа — Карачаево-Черкессия и Дагестан, где за 10 лет накопить на первый взнос не смогут 54,6 и 52,7 процента семей соответственно. Что касается среднего срока накопления средств на него, то в Карачаево-Черкессии он составляет 12 лет, а в Дагестане — 11. 10,3 года собирать деньги придется семьям в Крыму, при этом доля семей, которые не смогу накопить на первоначальный взнос за 10 лет, установилась на уровне в 51,1 процента.

Напротив, быстрее всего сумму на первый взнос собирают семьи с ребенком из северных регионов страны. Так, в ЯНАО средний срок ее накопления оценили в 2,3 года, при этом неспособными накопить за 10 лет оказались лишь 5,6 процента семей. Москва и Московская область заняли 45 и 46 строчку списка — со сроком в 5,3 года. При этом около четверти семей из столичного региона не могут накопить достаточную для внесения первого взноса сумму за 10 лет, пишет Лента.

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