РАН: экономика России столкнется с "иранскими" трудностями

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Экономика России может столкнуться с теми же рисками, что и экономика Ирана, который остается под санкциями. По мнению Института экономики РАН, России угрожает стагфляция, проблемы с бюджетом и сопутствующие последствия, сообщает РБК.

Экономике России грозит застой с возможным спадом в сочетании с высокой инфляцией. ВВП страны изолирован от ведущих мировых рынков, производительность труда падает, затраты бюджета на преодоление кризиса растут. В связи с этим добиться устойчивого роста экономики крайне сложно.

С учетом санкций, главным источником роста российской экономики остаются госзаказы, госзакупки и госинвестиции. Однако это крайне уязвимая ситуация, при которой основные инвестиции идут в основном в главные сектора экономики.

Еще один риск для российской экономики – проводимая местными властями политика сопротивления и нежелание уйти от сырьевой составляющей из-за технологических ограничений. В итоге все большее количество предприятий использует устаревшее оборудование, пишет Смотрим.

Переориентация российского экспорта с Запада на Восток делает российскую экономику зависимой от спроса со стороны стран Азии. Восточные партнеры прагматично используют то обстоятельство, что новые рынки нужны России больше, чем она нужна им, заключают эксперты.