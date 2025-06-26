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Работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров

26 июня 2025 12:12
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работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров

Российские компании стали обращаться к кандидатам предпенсионного возраста в два раза чаще. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на подсчеты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Чаще всего таким работникам предлагают вакансии в сфере обслуживания, логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства, отмечая их опыт и квалификацию как основное преимущество.

Как отмечают "Известия", за первые пять месяцев 2025 года количество приглашений людям старше 50 лет выросло на 95% и составило 5,1 миллиона. При этом доля таких приглашений на всем рынке труда увеличилась незначительно – с 3,6% до 4%. Всего же работодатели направили около 130 миллионов приглашений, из которых около 42% были адресованы кандидатам в возрасте 19-30 лет.

Платформа "Работа.ру" также подтвердила повышенный интерес работодателей к зрелым специалистам, которых приглашают на различные должности – от рядовых сотрудников до руководителей.

В НИИ труда Минтруда сообщили "Известиям", что работодатели активно борются за квалифицированные кадры, включая работников старшего возраста. Речь идет не только о новых наймах, но и о сохранении рабочих мест после достижения пенсионного возраста. Такая ситуация на рынке труда стимулирует работодателей создавать для зрелых работников условия, соответствующие их образованию и опыту.

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