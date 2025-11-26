185

Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждена Стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ направлен на координацию работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также на их взаимодействие с институтами гражданского общества.

Как отмечается в указе, межнациональная ситуация в стране оценивается как стабильная. Подчёркивается, что реализация прежней стратегии, действующей с 2012 года, обеспечила политическую устойчивость и укрепила единство многонационального народа. Вместе с тем актуальность вопросов межнациональных отношений растёт из-за попыток недружественных государств разобщить российское общество и на фоне усиливающейся русофобии за рубежом.

В документе перечислены основные вызовы. Среди них — размывание традиционных духовных и культурно-исторических ценностей под влиянием глобализации, высокая концентрация этнических общностей на отдельных территориях вследствие миграции, а также риск использования национально-культурных некоммерческих организаций в интересах иностранных государств.

Стратегия предусматривает расширение просветительских мероприятий для профилактики сепаратизма, религиозного и национального радикализма. Особое внимание уделено противодействию неонацизму, русофобии, расизму и ксенофобии. В документе отмечено, что защита новых регионов от киевского режима укрепила единство исторических территорий и вызвала подъём патриотических настроений.

К 2036 году доля граждан, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна составить не менее 85%, уровень общероссийской идентичности — не менее 95%. О недопущении дискриминации по национальному и языковому признаку должны сообщать не менее 90% россиян.

Основой российской нации названы гражданское единство и общий культурный код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка. В рамках стратегии предполагается противодействовать избыточному использованию иностранной лексики молодёжью и популяризировать литературный русский язык в профессиональной и бытовой среде, пишет МК.