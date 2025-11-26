Я нашел ошибку
Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Весь список
  • Персональные данные

Путин утвердил новую стратегию нацполитики до 2036 года

26 ноября 2025 09:08
185
Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждена Стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ направлен на координацию работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также на их взаимодействие с институтами гражданского общества.

Как отмечается в указе, межнациональная ситуация в стране оценивается как стабильная. Подчёркивается, что реализация прежней стратегии, действующей с 2012 года, обеспечила политическую устойчивость и укрепила единство многонационального народа. Вместе с тем актуальность вопросов межнациональных отношений растёт из-за попыток недружественных государств разобщить российское общество и на фоне усиливающейся русофобии за рубежом.

В документе перечислены основные вызовы. Среди них — размывание традиционных духовных и культурно-исторических ценностей под влиянием глобализации, высокая концентрация этнических общностей на отдельных территориях вследствие миграции, а также риск использования национально-культурных некоммерческих организаций в интересах иностранных государств.

Стратегия предусматривает расширение просветительских мероприятий для профилактики сепаратизма, религиозного и национального радикализма. Особое внимание уделено противодействию неонацизму, русофобии, расизму и ксенофобии. В документе отмечено, что защита новых регионов от киевского режима укрепила единство исторических территорий и вызвала подъём патриотических настроений.

К 2036 году доля граждан, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна составить не менее 85%, уровень общероссийской идентичности — не менее 95%. О недопущении дискриминации по национальному и языковому признаку должны сообщать не менее 90% россиян.

Основой российской нации названы гражданское единство и общий культурный код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка. В рамках стратегии предполагается противодействовать избыточному использованию иностранной лексики молодёжью и популяризировать литературный русский язык в профессиональной и бытовой среде, пишет МК.

В центре внимания
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
96
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
170
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1302
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
692
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1485
Весь список