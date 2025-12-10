Путин призвал сделать льготы многодетным семьям адресными

Льготы многодетным семьям должны носить адресный характер. Об этом 9 декабря сообщил президент России Владимир Путин.

«Законодатели и правительство исходят из того, что все эти льготы, они должны быть адресными», — сказал глава государства.

Президент привел в пример высокообеспеченных сотрудников банков, которые, являясь многодетными родителями, в государственной поддержке не нуждаются. Он подчеркнул, что, несмотря на право таких семей на льготы, ресурсы должны быть направлены тем, кому они действительно необходимы.

«Тем не менее надо, конечно, выстроить работу так, чтобы, допустим, семья подтверждала то, что она имеет право на эту льготу и поддержку, но одним кликом каким-то. Кнопочку нажали, и всё должно автоматом заработать. Кому это не нужно, тот просто не будет нажимать эту кнопку», — сказал президент.

Он отметил, что это позволило бы эффективно разделить получателей поддержки, пишут "Известия".