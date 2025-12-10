Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед Новым годом супермаркеты начнинают снижать цены на мандарины и шампанское
Перед Новым годом супермаркеты начнинают снижать цены на мандарины и шампанское
У пассажира в Стройкерамике при проверке документов нашли крупную партию наркотиков
У пассажира в Стройкерамике при проверке документов нашли крупную партию наркотиков
Каждый второй соискатель в Самарской области рассматривает поиск подработки этой зимой
Каждый второй соискатель в Самарской области рассматривает поиск подработки этой зимой
В Самаре завершается приём заявок на конкурс «Лучший работодатель региона»
В Самаре завершается приём заявок на конкурс «Лучший работодатель региона»
В СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
В СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
Путин призвал сделать льготы многодетным семьям адресными
Путин призвал сделать льготы многодетным семьям адресными
Экономист раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд
Экономист раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд
Ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года. Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
Госдума приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о выезде с места жительства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»

82
В СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»

14 декабря ТЮЗу «СамАрт» исполнится 95 лет, и в этот день театр решил вспомнить один из своих ведущих спектаклей, принесших ему всероссийское признание и Национальную премию «Золотая Маска». Постановка Адольфа Шапиро с Розой Хайруллиной в заглавной роли стала визитной карточкой СамАрта.

Премьера постановки по пьесе Бертольта Брехта состоялась в Самарском ТЮЗе в октябре 2001 года. За 18 лет существования спектакль побывал на Национальном театральном фестивале «Золотая Маска» в Москве и Санкт-Петербурге, получив премию «Лучшая работа художника в российском театре»; принял участие в VII Германском театральном фестивале в городе Берлин.

С премьеры роль Мамаши Кураж исполняла заслуженная артистка РФ, лауреат Госпремии России Роза Хайруллина, ее сыновей играли артисты Олег Белов и Алексей Фокин, затем самартовцы Сергей Дильдин и Павел Маркелов. В 2011 году Адольф Шапиро вводит на роль Мамаши Кураж заслуженную артистку России Ольгу Агапову.

Спектакль СамАрт сыграл более 150 раз, и все 150 раз на сцену в своих ролях выходили Сергей Захаров, Юрий Земляков, Юрий и Любовь Долгих, Игорь Рудаков, Сергей Макаров, Дмитрий Добряков, Павел Маркелов и Алексей Меженный.

«СтОит в наши дни быть с Брехтом, - отмечает режиссер спектакля Адольф Шапиро. -Потому что он серьезно задумывался о поведении личности, лоб в лоб столкнувшейся с историей. Не преувеличивал значение индивидуальной воли, догадывался, что любая попытка обмануть судьбу, свое «время и место», обречена на провал».

В день показа видеоверсии «Мамаши Кураж» в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю. На ней будут представлены костюмы Юрия Харикова, реквизит и часть декораций, а также драгоценная театральная награда – «Золотая Маска». Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.

Вход на выставку и на спектакль свободный: зрителям нужно приобрести бесплатный билет на сайте театра.

12+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
466
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
466
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
262
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
974
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
506
Весь список