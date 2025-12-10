В СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»

14 декабря ТЮЗу «СамАрт» исполнится 95 лет, и в этот день театр решил вспомнить один из своих ведущих спектаклей, принесших ему всероссийское признание и Национальную премию «Золотая Маска». Постановка Адольфа Шапиро с Розой Хайруллиной в заглавной роли стала визитной карточкой СамАрта.

Премьера постановки по пьесе Бертольта Брехта состоялась в Самарском ТЮЗе в октябре 2001 года. За 18 лет существования спектакль побывал на Национальном театральном фестивале «Золотая Маска» в Москве и Санкт-Петербурге, получив премию «Лучшая работа художника в российском театре»; принял участие в VII Германском театральном фестивале в городе Берлин.

С премьеры роль Мамаши Кураж исполняла заслуженная артистка РФ, лауреат Госпремии России Роза Хайруллина, ее сыновей играли артисты Олег Белов и Алексей Фокин, затем самартовцы Сергей Дильдин и Павел Маркелов. В 2011 году Адольф Шапиро вводит на роль Мамаши Кураж заслуженную артистку России Ольгу Агапову.

Спектакль СамАрт сыграл более 150 раз, и все 150 раз на сцену в своих ролях выходили Сергей Захаров, Юрий Земляков, Юрий и Любовь Долгих, Игорь Рудаков, Сергей Макаров, Дмитрий Добряков, Павел Маркелов и Алексей Меженный.

«СтОит в наши дни быть с Брехтом, - отмечает режиссер спектакля Адольф Шапиро. -Потому что он серьезно задумывался о поведении личности, лоб в лоб столкнувшейся с историей. Не преувеличивал значение индивидуальной воли, догадывался, что любая попытка обмануть судьбу, свое «время и место», обречена на провал».

В день показа видеоверсии «Мамаши Кураж» в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю. На ней будут представлены костюмы Юрия Харикова, реквизит и часть декораций, а также драгоценная театральная награда – «Золотая Маска». Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.

Вход на выставку и на спектакль свободный: зрителям нужно приобрести бесплатный билет на сайте театра.

12+