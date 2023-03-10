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Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Об этом 10 марта сообщается на сайте Кремля.

«Решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания ваших заслуг во главе государства, а также широкой поддержки проводимого вами курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене», — говорится в телеграмме российского лидера.

Путин высоко оценил вклад Си Цзиньпина в развитие русско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия между государствами. Он также выразил уверенность в дальнейшем наращивании этого сотрудничества и призвал к продолжению совместной работы по региональным и международным вопросам.

Президент России также пожелал китайскому лидеру успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР ранее в этот день единогласным решением депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Он стал первым в истории Китая председателем, которого избрали на третий срок, пишут "Известия".