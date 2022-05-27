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Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля 27 мая.

«Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре. Он олицетворяет священную память о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной Армии, которые сокрушили нацизм, спасли от тотального уничтожения еврейский и другие народы Европы и мира», — сказал российский лидер.

Он выразил уверенность в том, что праздник и в дальнейшем будет способствовать сбережению традиций и ценностей еврейского народа, а также продвижению гуманистического начала в культурном, общественном и историческом аспектах.

Путин также поблагодарил ветеранов и пожелал им здоровья и благополучия.

День спасения и освобождения иногда называют «иудейским Днем Победы» и отмечают 26 числа месяца ияра по иудейскому календарю. Именно тогда в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который положил конец Второй мировой войне, сообщают "Известия".