Путин поздравил православных христиан со Светлой Пасхой

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Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех россиян с праздником Воскресения Христова, который в этом году отмечается 5 мая.

"Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления", – говорится в поздравлении главы государства.

Президент также отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий в области сохранения исторического наследия и духовных ценностей в условиях современных вызовов.

Также Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла "за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества".

Минувшей ночью президент по традиции посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, а затем обменялся пасхальными подарками с патриархом Кириллом, пишет Смотрим.