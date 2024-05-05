Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара встретит Паровоз Победы
Самара встретит Паровоз Победы
Президент Кубы планирует посетить Россию для участия в параде Победы
На Западе назвали причины для возможного конфликта НАТО с Россией
На Западе назвали причины для возможного конфликта НАТО с Россией
В пасхальную ночь трассу М-5 в Самарской области залило подсолнечным маслом
В пасхальную ночь трассу М-5 в Самарской области залило подсолнечным маслом
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Пасхой
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Пасхой
в Самаре мужчина разгромил пекарню на Ленинградской
В Самаре мужчина разгромил пекарню на Ленинградской
Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России
Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России
В 2 раза увеличился спрос на изготовление куличей в России
В 2 раза увеличился спрос на изготовление куличей в России
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.36
EUR 98.56
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные

Путин поздравил православных христиан со Светлой Пасхой

5 мая 2024 11:21
129
Путин поздравил православных христиан со Светлой Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех россиян с праздником Воскресения Христова, который в этом году отмечается 5 мая.

"Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления", – говорится в поздравлении главы государства.

Президент также отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий в области сохранения исторического наследия и духовных ценностей в условиях современных вызовов.

Также Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла "за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления Отечества".

Минувшей ночью президент по традиции посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, а затем обменялся пасхальными подарками с патриархом Кириллом, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
5 мая православные христиане отмечают Светлую Пасху
5 мая 2024  10:12
5 мая православные христиане отмечают Светлую Пасху
180
В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы
3 мая 2024  19:45
В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы
1970
Самарцев предупреждают о газовых работах
3 мая 2024  19:37
Самарцев предупреждают о газовых работах
621
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю
3 мая 2024  18:24
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю
553
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
3 мая 2024  17:54
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
581
Весь список